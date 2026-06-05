Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Dönerimbiss

Hamm-Heessen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 3. Juni, 23 Uhr, und Donnerstag, 4. Juni, 5 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Dönerimbiss an der Ahlener Straße, indem sie ein Fenster einschlugen.

Anschließend entwendeten die Täter Bargeld aus dem Kassenbereich und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

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