Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Lagerhalle

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 3. Juni, 9 Uhr, bis Donnerstag, 4. Juni, 11.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Lagerhalle an der Hüserstraße, indem sie gewaltsam ein Rolltor aufbrachen.

Die Täter entwendeten eine Kettensäge sowie diverse Kartons mit Spirituosen.

Zeugenhinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

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