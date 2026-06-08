Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Geschäft für Befestigungsmaterial

Hamm-Herringen (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger brach am Sonntag, 7. Juni, gegen Mitternacht in ein Geschäft für Befestigungsmaterial an der Dortmunder Straße ein. Durch einschlagen einer Fensterscheibe verschaffte sich der Einbrecher unbefugten Zutritt. Vor Ort durchwühlte er diverse Schränke. Angaben über entwendete Gegenstände können derzeit noch nicht getroffen werden.

Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

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