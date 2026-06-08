PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 1. bis zum 7. Juni 2026

Ein Dokument

Hamm (ots)

In der Woche vom 1. bis zum 7. Juni 2026 gab es im Stadtgebiet vier vollendete Einbruchsdelikte und einen Versuch. Dies geht aus dem "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm hervor.

Wichtig ist, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend den Notruf 110 zu wählen. Weiterhin sollte man seine Wohnung oder sein Haus gegen ungebetenen Besuch sichern.

Dazu bietet die Polizei Hamm eine kostenlose Beratung an, für die Bürgerinnen und Bürger einen Termin per Mail an dirkkpo.hamm@polizei.nrw.de vereinbaren können. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 10:00

    POL-HAM: Unbekannter Mann entblößt sich am Kanal

    Hamm-Mitte (ots) - Auf einer Parkbank an der Kanalkante, zwischen dem Jahnstadion und der Reha Bad Hamm, hat sich ein bislang unbekannter Mann am Sonntag, 7. Juni, gegen 12.15 Uhr vor einer 49-jährigen Frau aus Hamm entblößt. Sie joggte dort in östlicher Richtung. Er entfernte sich fußläufig in Richtung Arthur-Dewitz-Straße. Der Exhibitionist ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß und von ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 09:44

    POL-HAM: Einbruch in Geschäft für Befestigungsmaterial

    Hamm-Herringen (ots) - Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger brach am Sonntag, 7. Juni, gegen Mitternacht in ein Geschäft für Befestigungsmaterial an der Dortmunder Straße ein. Durch einschlagen einer Fensterscheibe verschaffte sich der Einbrecher unbefugten Zutritt. Vor Ort durchwühlte er diverse Schränke. Angaben über entwendete Gegenstände können derzeit noch nicht getroffen werden. Zeugenhinweise zum ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 22:52

    POL-HAM: 14-jährige E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt

    Hamm-Uentrop (ots) - Schwer verletzt wurde eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin am Freitag, 05. Juni, nach einem Verkehrsunfall mit einem Pkw auf der Moritz-Bacharach-Straße in ein Hammer Krankenhaus verbracht. Die Jugendliche aus Hamm kreuzte gegen 19.55 Uhr die Moritz-Bacharach-Straße in Höhe Sport Deppenkemper mit ihrem E-Scooter. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine weitere Person auf dem E-Scooter. Ein 18-jähriger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren