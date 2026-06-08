Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter entblößt sich auf der Uentroper Dorfstraße

Hamm-Uentrop (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Freitag, dem 5. Juni, gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz an der Uentroper Dorfstraße entblößt.

Zuvor hielt er sein Mobiltelefon in der Hand und filmte mutmaßlich eine 28-jährige Frau, die gerade dabei war, ihre Einkäufe in ihrem Fahrzeug zu verstauen. Anschließend begab sich der Unbekannte zu einem Altkleidercontainer und onanierte.

Durch Zeugenaussagen kann der Mann wie folgt beschrieben werden:

Er ist zwischen 50 und 70 Jahre alt, hat graue Haare und wirkt insgesamt ungepflegt. Zur Tatzeit war er mit einer Jogginghose bekleidet.

Zeugenhinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

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