Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Werkzeug und Baumaschinen auf Baustelle entwendet/Wer kann Hinweise geben?

Nauheim (ots)

Eine Baustelle in der Schillerstraße geriet in der Nacht zum Mittwoch (08.07.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen gewaltsam in ein dortiges, im Bau befindliches Gebäude ein und entwendeten anschließend mehrere Baugeräte und Werkzeuge. Der hierdurch angerichtete Schaden wird nach gegenwärtigem Ermittlungsstand auf rund 2000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0.

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