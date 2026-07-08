Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Unbekannter verletzt Mann mit Zigarette

Wer hat etwas gesehen?

Ober-Ramstadt (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Dienstagabend (7.7.) gegen 18.15 Uhr in der Falconstraße auf dem Parkplatz einer Apotheke zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Der bislang unbekannte Täter habe nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Zigarette auf dem Oberarm eines 33-jährigen Mannes ausgedrückt und ihn somit verletzt. Anschließend soll er ihn bedroht haben. Im Anschluss flüchtete er unerkannt in unbekannte Richtung.

Der bislang noch Unbekannte soll zwischen 20 und 30 Jahren alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Zudem habe er ein weißes T-Shirt mit "Nike-Emblem" sowie eine weiße Jogginghose getragen. Als Kopfbedeckung trug er eine schwarze Basecap.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969-0 Kontakt aufzunehmen.

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