Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen: Brand auf Balkon ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Roßdorf (ots)

Am Dienstag (7.7.) kam es in der Bahnhofstraße gegen 11.15 Uhr zu einem Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses. Dies rief die Freiwillige Feuerwehr Gundernhausen und die Polizeistation Ober-Ramstadt auf den Plan. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Brand bereits durch Anwohner gelöscht worden. Aktuellen Erkenntnissen zufolge habe auf dem Balkon gelagerter Müll Feuer gefangen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden an der Hauswand von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern noch an. Verletzt wurde hierbei niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell