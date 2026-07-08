Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Baucontainer aufgebrochen/Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein auf einem Baustellengelände "Am Alten Gerauer Weg" abgestellter Baucontainer, geriet in der Nacht zum Dienstag (07.07.) in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Täter zunächst gewaltsam in den Container ein. Sie entwendeten anschließend nach aktuellen Erkenntnissen Kabeltrommeln und eine Bohrmaschine. Der Schaden wird insgesamt auf rund 2000 Euro geschätzt.

Hinweise werden erbeten an die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

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