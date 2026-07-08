Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: 31-Jähriger leistet Widerstand

Büttelborn (ots)

Nach verbalen Streitigkeiten eines 31 Jahre alten Mannes und zwei Jugendlichen in der Mainzer Straße, die eine 44 Jahre alte Frau offenbar schlichten wollte, sollte am Dienstagabend (07.07.) ein Verdächtiger von der Polizei überprüft werden.

Die Beamten trafen den Mann, die 44-Jährige und einen 58 Jahre alten Mann anschließend gegen 21.30 Uhr an der gemeldeten Örtlichkeit an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 31-Jährige die 44 Jahre alte Frau im Zuge der Auseinandersetzung unsittlich berührt und dem daraufhin einschreitenden 58-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen leistete er heftige Gegenwehr. Drei Beamte zogen sich hierbei leichte Blessuren zu, konnten ihren Dienst anschließend aber fortsetzen. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste wegen Alkoholeinflusses zudem eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Der Mann wird sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten müssen.

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