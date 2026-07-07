Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Zeugen nach Unfallflucht auf der A67 gesucht

Griesheim (ots)

Griesheim: Am Dienstag (7.7.) kam es gegen 14 Uhr auf der A67, zwischen dem Darmstädter Kreuz und dem Griesheimer Dreieck, zu einer Verkehrsunfallflucht. In einem Baustellenbereich kam dabei ein Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dort mehrere Warnbaken und Blitzleuchten der Baustellenabsicherung. Obwohl der PKW durch den Zusammenstoß nicht unerheblich beschädigt worden sein dürfte, setzte er seine Fahrt in Richtung Mönchhofdreieck fort. Nach ersten Erkenntnissen, könnte es sich bei dem PKW um einen VW Tiguan gehandelt haben. Die Autobahnpolizei Südhessen hat die Ermittlungen nach dem Verursacher aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06151/8756-0 zu melden.

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