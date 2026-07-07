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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Einbruch in Schule
Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Freitag (3.7.), 16.15 Uhr, und Montagmorgen (6.7.), 9.45 Uhr, eine Schule in der Nußbaumallee ins Visier. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zugang in das Schulgebäude. Im Innern durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und erbeuteten unter anderem eine Musikbox und mehrere Ipads. Anschließend suchten sie unerkannt in unbekannte Richtung das Weite. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges im Tatzeitraum beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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