Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nieder-Ramstadt: Falscher Wasserwerker bestiehlt Seniorin

Polizei warnt und sucht Zeugen

Mühltal (ots)

Unter dem Vorwand vom Wasserwerk zu kommen und die Anschlüsse überprüfen zu müssen, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter am Montagmorgen (6.7.) zwischen 8.30 und 10 Uhr Zugang in die Wohnung einer 81-jährigen Seniorin in der Eberstädter Straße. Während der Unbekannte die Bewohnerin ablenkte, entwendete er eine Schmuckschatulle samt Inhalt und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Der Kriminelle soll zwischen 40 und 45 Jahren alt, circa 1,70 Meter groß und schlanker Statur sein. Er soll schütteres Braunes Haar haben und zum Tatzeitpunkt mit einem hellgrauen Overall und einer Bauchtasche bekleidet gewesen sein.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät:

Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

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