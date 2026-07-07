Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Verdächtige Reisetasche entpuppt sich als harmlos

Höchst (ots)

Eine verdächtige Reisetasche in einem Einkaufswagen eines Supermarkts in der Otto-Hahn-Straße hat am Dienstagmittag (07.07.), gegen 11.50 Uhr, für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Die herrenlose Tasche sorgte anschließend für die vorsorgliche Räumung des Marktes und des angrenzenden Parkplatzes, weil zunächst nicht klar war, ob von ihr und dem Inhalt eine Gefahr ausging oder nicht. Schlussendlich gaben Experten des Hessischen Landeskriminalamtes gegen 14.00 Uhr nach Fertigung eines Röntgenbilds Entwarnung. In der Tasche befanden sich Kaffeepäckchen. Die Absperrung konnte anschließend wieder aufgehoben werden. Die Ermittlungen zum Eigentümer der Tasche und warum er sie herrenlos im Markt zurückließ, dauern an.

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