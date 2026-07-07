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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Schwarz-silberne KTM Superduke (DA-HO 44) gestohlen
Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Zwischen Sonntag (5.7.) und Montag (6.7.), in der Zeit von 21.30 bis 9 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Pfungstädter Straße ein schwarz-silbernes Motorrad der Marke "KTM", Modell "Superduke" und flüchteten in unbekannte Richtung. An dem Zweirad ist das Kennzeichen DA-HO 44 angebracht.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Darmstädter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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