POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Schwarz-silberne KTM Superduke (DA-HO 44) gestohlen
Wer kann Hinweise geben?
Darmstadt (ots)
Zwischen Sonntag (5.7.) und Montag (6.7.), in der Zeit von 21.30 bis 9 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Pfungstädter Straße ein schwarz-silbernes Motorrad der Marke "KTM", Modell "Superduke" und flüchteten in unbekannte Richtung. An dem Zweirad ist das Kennzeichen DA-HO 44 angebracht.
Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Darmstädter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.
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