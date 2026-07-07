Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Schwarzer Ford Focus (DA-DY 101) gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots)

Wie am Montagnachmittag (6.7.) gegen 13.30 Uhr bekannt wurde, haben Diebe einen schwarzen Ford Focus entwendet. An dem Fahrzeug ist das amtliche Kennzeichen DA-DY 101 angebracht und stand zuvor in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon. Wann genau die Diebe das Auto entwendeten ist derzeit unklar und bedarf weiterer Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06151/969-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Gefährts entgegengenommen.

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