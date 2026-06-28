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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0434 --Mutmaßlicher Täter nach Tötungsdelikten festgenommen - Öffentlichkeitsfahndung beendet--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Schwanewede
Zeit: 	28.06.206, 22 Uhr

Nach den Tötungsdelikten in Bremen-Vegesack und der anschließenden Öffentlichkeitsfahndung konnte der mutmaßliche Täter am Sonntagabend festgenommen werden.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen den 22-Jährigen in einem Maisfeld in Schwanewede (Niedersachsen) fest. Der Mann wurde dort mit lebensgefährlichen Verletzungen aufgefunden. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein und konnten den Mann erfolgreich wiederbeleben. Er wurde anschließend unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht und wird dort bewacht.

Hinweise aus der Bevölkerung sowie die enge Zusammenarbeit mit der Polizei Niedersachsen führten die Einsatzkräfte zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Polizei Bremen bittet darum, veröffentlichte Fotos des Mannes zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

Die umfangreichen Ermittlungen der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft Bremen dauern an.

Für Rückfragen steht ab morgen die Staatsanwaltschaft Bremen zur Verfügung.

Die Polizei Bremen bedankt sich ausdrücklich bei der Bevölkerung für die zahlreichen Hinweise sowie bei allen beteiligten Einsatzkräften und den unterstützenden Behörden für die hervorragende Zusammenarbeit.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen

http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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