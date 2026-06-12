Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G)Auseinandersetzung auf dem Heinrichsplatz (0145615/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Donnerstagabend kam es gegen 18:40 Uhr auf dem Heinrichsplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen trafen eine 44-jährige Frau und eine 21-jährige Frau, die sich aus einem früheren familiären Zusammenhang kannten, zufällig aufeinander. Im Verlauf eines zunächst verbalen Streits soll die 44-Jährige die junge Frau geschlagen haben. Nachdem diese zu Boden gestürzt war, soll die Tatverdächtige weiter auf sie eingeschlagen und eingetreten haben.

Eine 20-jährige Begleiterin der Geschädigten wurde ebenfalls durch Schläge verletzt. Die 21-Jährige erlitt Hämatome an Armen, Beinen und Händen, die 20-Jährige eine Gesichtsverletzung. Der Rettungsdienst kam zum Einsatz.

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung sowie des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung gegen weitere anwesende Personen ein, die das Geschehen beobachtet haben sollen, ohne einzuschreiten. Gegen die Tatverdächtige wurde ein Platzverweis ausgesprochen. (KB)

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