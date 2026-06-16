Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollstelle - Fahrzeugführer unter THC-Einfluss

Quirnheim (ots)

Am Montagmittag (15.06.2026, im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr) führten Polizeikräfte der Polizeiinspektion Grünstadt Verkehrskontrollen im Rahmen einer stationären Kontrollstelle im Bereich der Eistalstraße in Quirnheim durch. Am Montagmittag (15.06.2026, im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr) führten Polizeikräfte der Polizeiinspektion Grünstadt Verkehrskontrollen im Rahmen einer stationären Kontrollstelle im Bereich der Eistalstraße in Quirnheim durch. Ziel der Kontrollen war die Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Fahrer und der sicherheitsrelevanten Einrichtungen der mitgeführten Fahrzeuge. Hierbei kontrollierten die Beamten einen 28-jährigen Autofahrer und konnten bei diesem drogenbedingte Auffallerscheinungen feststellen. Ein daraufhin durchgeführter positiver Drogenvortest unterstützte den Verdacht, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von THC fuhr. Dem 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Bei einem entsprechend positivem Ergebnis der Blutuntersuchung kann der 28-Jährige mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 500 EUR, zwei Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

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