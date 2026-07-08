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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Büttelborn (ots)

Am Montag (06.07.), in der Zeit zwischen 13.30 und 16.15 Uhr, trieben unbekannte Täter im "Unterdorf" in Worfelden ihr Unwesen und verschafften sich Zugang zu einem dortigen Einfamilienhaus. Die ungebetenen Besucher drangen zunächst über ein Fenster in das Gebäude ein und entwendeten anschließend Geld, persönliche Dokumente, ein Mobiltelefon und einen Laptop.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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