Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Rohrheim: Einbruch in Lagerhalle/Zeugen gesucht

Groß-Rohrheim (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle brachen nach derzeitigen Erkenntnissen in der Zeit zwischen Freitagabend (03.07.) und Dienstagmorgen (07.07.) in eine Lagerhalle in der Industriestraße ein. Die Unbekannten verschafften sich vermutlich zunächst über ein Fenster Zutritt in das Gebäude und entwendeten ein Kupferkabel und weitere dort gelagerte Gerätschaften. Offenbar hielten sich die Unbekannten über einen längeren Zeitraum in der Halle auf.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 Kontakt aufzunehmen.

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