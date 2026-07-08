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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld und Schmuck
Polizei warnt und sucht Zeugen

Dieburg (ots)

Kriminelle haben am Dienstagabend (7.7.), in der Zeit zwischen 19.45 und 20.30 Uhr, mit der Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" Beute gemacht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Eine Seniorin aus der Carlo-Mierendorff-Straße erhielt am Dienstagabend einen Anruf von bislang noch unbekannten Tätern, die sich als Polizisten ausgaben. Sie gaukelten der Frau vor, dass wegen Ermittlungen im Zusammenhang mit Einbrüchen in der Nachbarschaft zur Sicherheit ihre Wertsachen sichergestellt und abgeholt werden müssten. Ein Abholer erbeutete unter anderem Bargeld sowie Schmuck bei der Frau und suchte in unbekannte Richtung das Weite.

Der Kriminelle war 1,80 bis 1,90 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt und schlank. der Unbekannte war mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums in Darmstadt zu melden.

Immer wieder kontaktieren Betrüger gezielt lebensältere Mitmenschen und gaukeln ihnen am Telefon vor, die Polizei hätte in der Nachbarschaft eine Diebesbande festgenommen oder es wäre in der Nähe zu einem Raubüberfall gekommen. Die Kriminellen versuchen im Anschluss, die Bürgerinnen und Bürger mit der erfundenen Geschichte zu verunsichern und so Informationen zum Hab und Gut des Angerufenen zu erhalten. Im Anschluss fordern die Betrüger im Rahmen einer Übergabe die Herausgabe von Wertsachen.

Zu solchen Anrufen warnt die Polizei und gibt folgende wichtige Hinweise:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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