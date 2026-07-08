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POL-DA: Heppenheim: "Coffee with a Cop" kommt bei Bürgerinnen und Bürgern gut an - Auch Eistee im Angebot

POL-DA: Heppenheim: "Coffee with a Cop" kommt bei Bürgerinnen und Bürgern gut an - Auch Eistee im Angebot
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Heppenheim (ots)

Gut an, kam am Dienstagnachmittag (07.07.), im Rahmen der regelmäßigen Bürgersprechstunde, die Veranstaltung "Coffee with a Cop" in der Friedrichstraße in Heppenheim. Von 14.00 bis 16.00 Uhr fanden sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher bei den Beamtinnen und Beamten ein, um bei einer Tasse Kaffee direkt mit den "Cops" ins Gespräch zu kommen. Neben dem Kaffee gab es temperaturbedingt zusätzlich noch Eistee, der speziell bei den jüngeren Besuchern großen Anklang fand.

Die Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, sich mit unterschiedlichsten Anliegen an die Polizei zu wenden. Neben netten Gesprächen zum Thema Einbruchschutz und Seniorenberatung, konnten auch viele Fragen rund um Zweiräder beantwortet werden und Raum für einen tollen Austausch geschaffen werden.

Insgesamt zogen alle Beteiligten eine durchweg positive Bilanz: Die Veranstaltung bot einen unkomplizierten Rahmen für persönliche Gespräche, informierte über Präventionsangebote und stärkte die Bürgernähe der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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