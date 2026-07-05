Feuerwehr Detmold

FW-DT: Sommerfest der Kinderfeuerwehr Detmold

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Detmold (ots)

Beim heutigen Sommerfest der Kinderfeuerwehr Detmold standen unsere jüngsten Feuerwehrmitglieder im Mittelpunkt. In den vergangenen Wochen hatten die Kinder bereits mit viel Motivation, Teamgeist und Feuerwehrwissen die Aufgaben für die Kinderflamme in Bronze und Silber absolviert. Heute konnten ihnen im Rahmen des Sommerfestes die verdienten Auszeichnungen überreicht werden.

Für die Kinderflamme Bronze mussten die Kinder unter anderem regelmäßig am Dienst teilnehmen, einen Notruf absetzen können, die Aufgaben der Feuerwehr kennen und bei einer Menschenrettung in einem abgedunkelten Raum mitwirken.

Bei der Kinderflamme Silber wurden die Anforderungen noch etwas anspruchsvoller. Hier gehörten unter anderem das Verbrennungsdreieck, Verkehrszeichen, das Auffinden einer verletzten Person sowie ein Strahlrohrtraining zu den Aufgaben.

Die Kinder haben in den vergangenen Wochen eindrucksvoll gezeigt, mit wie viel Freude, Interesse und Einsatzbereitschaft sie bei der Feuerwehr dabei sind. Ihr seid unsere Zukunft - und wir sind stolz auf euch!

Ein weiterer besonderer Moment war die Übergabe von acht Kindern aus der Kinderfeuerwehr an die Jugendfeuerwehr. Für sie beginnt nun der nächste spannende Abschnitt auf ihrem Weg in der Feuerwehr Detmold. Wir wünschen euch dabei viel Erfolg, viele neue Erfahrungen und weiterhin ganz viel Spaß.

Ein herzlicher Dank gilt allen Eltern für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen. Ebenso bedanken wir uns beim gesamten Team der Kinderfeuerwehr für die starke Arbeit, die Vorbereitung der Abnahmen und die Begleitung unserer jüngsten Mitglieder.

Schön, dass ihr alle so fleißig mitmacht, genau so lebt Feuerwehrnachwuchs.

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