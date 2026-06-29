Feuerwehr Detmold

FW-DT: Ein einsatzreicher Sonntag liegt hinter der Feuerwehr Detmold. Insgesamt wurde die Feuerwehr im Stadtgebiet elfmal alarmiert.

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Detmold (ots)

Zu den Einsätzen zählten unter anderem mehrere Hilfeleistungen. Zweimal mussten umgestürzte Bäume bzw. größere Äste von Fahrbahnen entfernt werden. Zudem wurde die Feuerwehr mehrfach zu Einsätzen mit dem Stichwort "Person hinter Tür" gerufen, bei denen jeweils ein Zugang für den Rettungsdienst geschaffen bzw. unterstützt wurde.

Auch überörtlich war die Feuerwehr Detmold eingebunden. Der Leitende Notarzt wurde durch Kräfte der Feuerwehr zu einem Zimmerbrand nach Horn-Bad Meinberg gebracht.

Im weiteren Tagesverlauf wurde außerdem die Löschgruppe Pivitsheide gemeinsam mit dem hauptamtlichen Personal zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Vor Ort wurde der betroffene Bereich kontrolliert. Ein Feuer konnte nicht festgestellt werden.

Nach Abschluss aller Maßnahmen konnten die Einsatzstellen jeweils an die zuständigen Personen übergeben werden.

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