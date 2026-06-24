Feuerwehr Detmold

FW-DT: Feuer 2 - Aufmerksamer Nachbar verhindert Schlimmeres

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Detmold (ots)

In der Nacht wurde das hauptamtliche Personal der Feuerwehr Detmold um 02:40 Uhr in die Bachstraße alarmiert. Grund der Alarmierung waren ausgelöste Heimrauchmelder in einer Wohnung.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich eine starke Verrauchung der Wohnung. Aufgrund der Lage vor Ort ließ der Einsatzleiter das Alarmstichwort auf Feuer 2 erhöhen. Daraufhin wurde zusätzlich der Löschzug Mitte zur Einsatzstelle alarmiert.

Die Einsatzkräfte machten sich durch lautes Klopfen an der Wohnungstür bemerkbar. Der Bewohner öffnete daraufhin eigenständig die Tür und konnte anschließend dem Rettungsdienst übergeben werden. Nach einer ersten Sichtung wurde er zur weiteren Kontrolle in ein Klinikum transportiert.

Ursache für die starke Rauchentwicklung war eine Pizza im Backofen. Die Feuerwehr kontrollierte die Wohnung und leitete anschließend umfangreiche Belüftungsmaßnahmen ein. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Wohnung wieder an den Bewohner übergeben werden.

Dank der ausgelösten Rauchmelder und des aufmerksamen Nachbarn konnte Schlimmeres verhindert werden.

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