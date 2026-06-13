Feuerwehr Detmold

FW-DT: Kätzchen aus misslicher Lage befreit

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Detmold (ots)

Aufmerksame Kinder haben auf dem Gelände des Schulzentrums ein leises "Mauzen" wahrgenommen und daraufhin die Feuerwehr alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass eine junge Katze in einem Stahlträger einer Treppe feststeckte und sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte. Mit ruhiger Hand und einem beherzten Griff konnte das Kätzchen schonend befreit und anschließend gesichert werden.

Dank der schnellen Reaktion der Kinder konnte dem kleinen Vierbeiner schnell geholfen werden.

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