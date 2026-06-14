Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei stellt Messer und Tierabwehrspray bei 21-Jährigem sicher
Dortmund (ots)
Am 13. Juni kontrollierten Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof einen deutschen Staatsbürger. Trotz einer bestehenden Untersagung zum Mitführen von Messern und Tierabwehrsprays führte der Mann entsprechende Gegenstände mit sich. Gegen 14:15 Uhr stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 21-jährigen Deutschen im Hauptbahnhof Dortmund fest. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Dortmunder eine behördliche Untersagung zum Mitführen von Messern und Tierabwehrsprays bestand. Auf Nachfrage gab der Mann an, keine entsprechenden Gegenstände mit sich zu führen. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung fanden die Bundespolizisten jedoch ein Messer sowie ein Tierabwehrspray auf. Die Beamten beschlagnahmten beide Gegenstände und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Dortmunder ein. Nach erfolgter Belehrung äußerte sich der Beschuldigte nicht zu den Vorwürfen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-Jährige entlassen.
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