Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Durchsuchungen nach Farbschmierereien in der Innenstadt

Michelstadt (ots)

Nach mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien an Schildern und Gebäuden in der Innenstadt sowie auch am Weinbrunnen auf dem Marktplatz, durchsuchten Beamte des polizeilichen Staatsschutzes des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstag (07.07.), aufgrund einer richterlichen Anordnung, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt vom Amtsgericht Darmstadt erlassen wurde, die Wohnräume von zwei 20 und 23 Jahre alten Männern in Erbach und Michelstadt. Die angezeigten Farbschmierereien wiesen teils Elemente mit mutmaßlich politischem Bezug auf.

Bei den Durchsuchungen fanden die Ermittler unter anderem mehrere Filzmarker, Sprühdosen und eine Tüte mit Nachfüllfarbe für entsprechende Marker. Die beiden Beschuldigten werden sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten müssen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht kein Zusammenhang zu der Beschädigung am historischen Rathaus in der Nacht zum Dienstag (wir haben berichtet).

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