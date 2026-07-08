Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Bagger gestohlen/ Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

In das Visier von Dieben geriet in der Nacht zum Mittwoch (08.07.) eine Baustelle im Tannackerweg in Königstädten. Zunächst fuhren die Unbekannten mit einem Lastwagen auf das Gelände und transportierten den Kettenbagger des Modells: E 35 Z anschließend damit ab. Der Schaden wird auf über 60.000 Euro geschätzt.

Die Kripo in Rüsselsheim (Kommissariat 20) bittet etwaige Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

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