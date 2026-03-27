POL-OE: Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestoppt
Attendorn (ots)
Am 26. März gegen 8.10 Uhr führten Polizeibeamte auf der Kölner Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Vor Ort ergab sich bei der Kontrolle eines 36-Jährigen Mannes der Verdacht auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Später erfolgte deshalb noch eine Blutprobe auf der Polizeiwache. Die Beamten fertigten außerdem eine Strafanzeige.
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