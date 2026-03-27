POL-OE: Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestoppt

Finnentrop (ots) - Eine 35-Jährige Joggerin war am 24. März gegen 11.10 Uhr in Frielentrop auf einem Feldweg entlang des Obergrabens in Richtung Finnentrop unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung zur Straße "Frielentrop" kam es zu einer Kollision mit einem von rechts kommenden PKW. Die Joggerin wurde durch den Vorfall leicht verletzt und begab sich im Nachgang eigenständig in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden am Auto ...

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