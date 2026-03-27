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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestoppt

Attendorn (ots)

Am 26. März gegen 8.10 Uhr führten Polizeibeamte auf der Kölner Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Vor Ort ergab sich bei der Kontrolle eines 36-Jährigen Mannes der Verdacht auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Später erfolgte deshalb noch eine Blutprobe auf der Polizeiwache. Die Beamten fertigten außerdem eine Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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