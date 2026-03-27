Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Betäubungsmittelfahrt endet mit Sachschaden

Attendorn (ots)

Am 26. März gegen 11.45 Uhr fiel an der Engelbertstraße in Attendorn ein 27-jähriger Autofahrer auf. Beim Rangieren mit seinem Fahrzeug touchierte er ein anderes Auto. Im Rahmen der Aufnahme des Sachschadens ergaben sich für die Polizeibeamten Hinweise, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Die Beamten brachten den Mann daraufhin zur Polizeiwache. Dort veranlassten sie eine Blutprobe und fertigten eine entsprechende Strafanzeige.

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