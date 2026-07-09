Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Streit um 20 Euro eskaliert

Vorläufige Festnahme eines 24-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nachdem es am Mittwochnachmittag (8.7.) zu einem handfesten Streit in einer Wohnung im Rhönring kam und hierbei ein 29-Jähriger verletzt wurde, konnte ein Tatverdächtiger im Alter von 24 Jahren vorläufig festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es in dem Anwesen gegen 13 Uhr zu einem Streit um 20 Euro zwischen dem 29 Jahre alten Mann und dem 24-Jährigen gekommen sein. In diesem Zusammenhang soll der Tatverdächtige seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzt haben. Polizeikräfte nahmen ihn vor Ort vorläufig fest. Der Verletzte musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Aufgrund des Verdachts, dass der Tatverdächtige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde er ebenso in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Dort musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Mit den weiteren Ermittlungen ist das Kommissariat 10 der Darmstädter Kripo betraut. Diese dauern an.

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