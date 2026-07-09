Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Erster Polizeihauptkommissar Marcus Meyerdierks übernimmt offiziell die Leitung der Polizeistation Pfungstadt

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Pfungstadt (ots)

Polizeivizepräsident Dirk Fornoff ernannte am Mittwoch (8.7.) Ersten Polizeihauptkommissar Marcus Meyerdierks offiziell zum Leiter der Polizeistation Pfungstadt und übergab ihm seine Urkunde. Bereits seit Februar 2025 leitet Marcus Meyerdierks kommissarisch die Polizeistation, nachdem er das Amt von seinem Vorgänger Harald Heldmann übernahm.

"In den zurückliegenden Jahren hat Marcus Meyerdierks seine Führungsqualitäten in verschiedenen Positionen unter Beweis gestellt. Daher freut es mich besonders, dass er jetzt auch formal diese Position übernimmt. Die Verantwortung der Pfungstädter Polizei liegt bei ihm in guten Händen und ich wünsche ihm für sein Amt alles Gute und viel Glück." sagte Polizeivizepräsident Dirk Fornoff bei der Amtseinführung.

Der berufliche Werdegang des Ersten Polizeihauptkommissars begann bei der Polizei mit seiner Ausbildung im mittleren Dienst im Jahr 1990. Nach der Ausbildung begann Marcus Meyerdierks seinen Dienst bei der Bereitschaftspolizei in Mühlheim am Main und kam danach im Jahr 1997 erstmalig in hiesiges Polizeipräsidium Südhessen, wo er unter anderem seinen Dienst beim 1. Polizeirevier in Darmstadt und bei der Polizeistation Dieburg als Dienstgruppenleiter versah. Von 2001 bis 2003 studierte Marcus Meyerdierks an der Verwaltungsfachhochschule und begann so seine Laufbahn im gehobenen Polizeivollzugsdienst. In der Zeit zwischen 2023 und 2025 übernahm er die Abwesenheitsvertretung der Stations- und Revierleitung der Polizeistation Pfungstadt und des 2. Polizeireviers in Darmstadt.

Marcus Meyerdierks wohnt mit seinen beiden Töchtern in Klein-Umstadt. In seiner Freizeit geht er gerne mit seinem Familienhund spazieren, nimmt aktiv am Vereinsleben in der Gemeinde teil und investiert gerne seine Zeit in das Sammeln und Hören von Schallplatten.

"Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung und trete sie mit großem Verantwortungsbewusstsein und Respekt, aber auch mit hoher Motivation an. Die Polizeistation Pfungstadt leistet täglich eine wichtige Arbeit für die Menschen in der Region. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen möchte ich diesen erfolgreichen Weg fortsetzen. Wir wollen für alle, die uns brauchen, präsent und ansprechbar sein, weiter die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleisten und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Polizei stärken. Mit allen Kommunen in unserem Zuständigkeitsbereich führen wir bereits eine gute, konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die es fortzusetzen gilt. Ich freue mich darauf, diesen Weg weiterführen zu dürfen."

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