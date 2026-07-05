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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Pfefferspray attackiert

53879 Euskirchen (ots)

Am Freitagnachmittag (3. Juli 2026) kam es in der Euskirchener Innenstadt zu einem Angriff mit Pfefferspray auf einen 28-jährigen Mann aus Euskirchen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht dringend Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen der 28-jährige Euskirchener und der noch unbekannte Täter gegen Nachmittag gemeinsam einen Drogeriemarkt in der Euskirchener Innenstadt. Unmittelbar vor dem Geschäft attackierte der Unbekannte den Geschädigten unvermittelt mit Pfefferspray. Der 28-Jährige erlitt durch das Reizgas Verletzungen. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - europäisches Erscheinungsbild - ca. 30-40 Jahre - ca. 170-180 cm groß - schwarze Kapuzenjacke - schwarze, lange Hose - schwarze Schuhe - auffällige, kreisförmige Tätowierungen auf dem Handrücken.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder verdächtigen Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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