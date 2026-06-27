Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einsatz von Polizei und Rettungsdiensten - PM 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet, (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6303470), kam es am heutigen Abend, gegen 20 Uhr zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungsdiensten, nachdem zuvor eine hilflose Person im Neckar gemeldet wurde. Ein 27-jähriger Mann aus Heidelberg hielt sich gemeinsam mit Freunden an dem Neckarufer auf und ging allein zum Schwimmen ins Wasser. Als seine Begleiter ihn nicht mehr sehen konnten, verständigten sie die Integrierte Leitstelle. Unverzüglich wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Es kamen mehrere Taucher der DLRG zum Einsatz, welche einen 27-Jährigen Mann leblos unter Wasser auffanden. Die unmittelbar eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen verliefen jedoch erfolglos. Die weiteren Ermittlungen hierzu werden durch die Kriminalpolizei Heidelberg geführt.

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