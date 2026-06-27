Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Lützelsachsen/Hohensachsen/Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Stromausfall im Bereich Lützelsachsen/Hohensachsen - Pressemeldung Nr. 1

Mannheim (ots)

Derzeit kommt im Bereich Lützelsachsen und Hohensachsen zu Stromausfällen. Der Energieversorger arbeitet aktuell an der Störungsfindung und -beseitigung. Die Ursache ist derzeit noch unbekannt. Erkenntnisse wieviel Haushalte durch den Stromausfall betroffen sind, liegen bislang nicht vor. Aufgrund des Stromausfalls kann es zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kommen. Es wird nachberichtet.

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