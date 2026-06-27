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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Lützelsachsen/Hohensachsen/Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Stromausfall im Bereich Lützelsachsen/Hohensachsen - Pressemeldung Nr. 1

Mannheim (ots)

Derzeit kommt im Bereich Lützelsachsen und Hohensachsen zu Stromausfällen. Der Energieversorger arbeitet aktuell an der Störungsfindung und -beseitigung. Die Ursache ist derzeit noch unbekannt. Erkenntnisse wieviel Haushalte durch den Stromausfall betroffen sind, liegen bislang nicht vor. Aufgrund des Stromausfalls kann es zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kommen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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