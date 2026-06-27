POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Stromausfall in Schwetzingen und der Nachbargemeinde Oftersheim - Pressemeldung Nr. 2
Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Wie bereits berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6303279 kam es am späten Freitagabend im Bereich Schwetzingen und der Nachbargemeinde Oftersheim zu einem großflächigen Stromausfall. Gegen 03:45 Uhr konnte der Netzbetreiber die Stromversorgung letztlich wieder vollständig herstellen. Vom Ausfall betroffen waren ca. 24.000 Menschen. Ursächlich für den Stromausfall war ein technischer Defekt im Schwetzinger Umspannwerk.
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