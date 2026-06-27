POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Stromausfall in Schwetzingen und der Nachbargemeinde Oftersheim - Pressemeldung Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstag gegen 15:30 Uhr geriet im Bereich Mettelmühle ein Traktor samt Anhänger in Brand, wodurch der Schlepper gänzlich zerstört wurde. Die Ursache für den Brandausbruch ist noch nicht abschließend geklärt. Auch die Böschung um den Traktor herum brannte auf einer Fläche von etwa 80 Quadratmetern ab. Die Freiwillige Feuerwehr ...

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