Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB6/Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Sperrung der Richtungsfahrbahn BAB6 in Richtung Mannheim aufgrund eines Verkehrsunfalls - Sperrung aufgehoben - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6303427, kam es am 27.06.2026 kurz vor 14:30 Uhr auf der BAB6 von Sinsheim kommen, kurz vor der Anschlussstelle Rauenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Wohnwagengespann alleinbeteiligt gegen eine Betongleitwand prallte und verunfallte. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen kam der 48-jährige Fahrer eines Renault-Wohnwagengespanns, aus unbekannter Ursache ins Schleudern. Hierbei verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Gespann und kollidierte mit einer Betongleitwand. Durch die Kollision wurde der Wohnwagen so beschädigt, dass er letztendlich über alle drei Fahrspuren verteilt zum Stehen kam. Für die Dauer des Abschleppvorgangs und Fahrbahnreinigung musste die Fahrtrichtung Mannheim gesperrt werden. Hierdurch entstand ein Rückstau von neun Kilometern Länge. Die Sperrung konnte um 16:00 Uhr wieder aufgehoben werden und der Stau begann sich aufzulösen. Bei dem Unfall verletzte sich der 48-Jährige Fahrer leicht, weshalb er vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt wurde. Seine Beifahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden an dem Gespann, der Fahrbahn und der Betongleitwand wird auf ca. 26.000,- Euro geschätzt. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Unfallsachbearbeitung aufgenommen.

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