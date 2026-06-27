Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB6/Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Sperrung der Richtungsfahrbahn BAB6 in Richtung Mannheim aufgrund eines Verkehrsunfalls - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Am 27.06.2026 kurz vor 14:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Wohnwagengespann gegen eine Betongleitwand prallte und verunfallte. Da das Fahrzeug stark beschädigt wurde und auf allen Fahrstreifen zum Stehen kam, musste die Fahrbahn in Richtung Mannheim gesperrt werden. Die Polizei, der Rettungsdienst und die Feuerwehr sind im Einsatz. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle bereits an der Anschlussstelle Sinsheim zu umfahren.

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