POL-MA: Heidelberg: Einstaz von Polizei und Rettungsdiensten - PM 1

Mannheim (ots) - Am 27.06.2026 kurz vor 14:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Wohnwagengespann gegen eine Betongleitwand prallte und verunfallte. Da das Fahrzeug stark beschädigt wurde und auf allen Fahrstreifen zum Stehen kam, musste die Fahrbahn in Richtung Mannheim gesperrt werden. Die ...

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