POL-MA: Heidelberg: Einstaz von Polizei und Rettungsdiensten - PM 1
Heidelberg (ots)
Akutell kommt es in Wieblingen, unterhalb des Festplatzes, zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungsdiensten. Es wurde eine hilflose Person im Neckar gemeldet. Es wird nachberichtet.
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