Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Lützelsachsen/Hohensachsen/Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Stromausfall im Bereich Lützelsachsen/Hohensachsen - Pressemeldung Nr. 2

Weinheim (ots)

Wie zuvor berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6303459, kam es in den Weinheimer Ortsteilen Lützelsachsen und Hohensachsen ab nachmittags zu einem Stromausfall. Laut den Stadtwerken Weinheim war ein Defekt an einem Stromkasten ursächlich. Die Anzahl der betroffenen Haushalte kann bislang nicht beziffert werden. Gegen 21 Uhr waren die Reparaturmaßnahmen abgeschlossen und die Haushalte wieder mit Strom versorgt. Während des Stromausfalls kam es zu keinen besonderen Vorkomnnissen.

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