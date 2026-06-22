Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Eberstadt: Fahrzeug in Brand

Landkreis Heilbronn (ots)

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Montagnachmittag ein Mercedes Sprinter in Eberstadt in Brand. Das Fahrzeug stand gegen 16:30 Uhr in der Holderstraße, wo es ausbrannte. Durch das Feuer wurde außerdem ein Kabelverzweiger sowie eine Hecke beschädigt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Ein 25-Jähriger erlitt durch das Feuer Brandverletzungen, er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell