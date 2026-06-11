Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 11.06.2026

Goslar (ots)

Diebstahl eines E-Scooters:

Am 10.06.2026, zwischen 06:00 Uhr -12:00 Uhr wurde im Bereich der Thüringer Straße 10 in Münchehof ein E-Scooter vom dortigen Parkplatz entwendet. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden, welche Hinweise zu verdächtigen Personen im o.g. Bereich und Zeitraum machen können.

Verkehrsunfall mit verletzter Person:

Am 10.06.2026, gegen 15:41 Uhr, kam es auf der L516 kurz vor dem Sternplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Krad. Der 21-jährige Krad-Fahrer aus dem Raum Lengede rutschte in einer Rechtskurve mit seinem Krad in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einem PKW, welcher durch eine 38-Jährige aus dem Raum Goslar geführt wurde. Der Kradfahrer befuhr die L516 aus Richtung Lautenthal in Richtung Seesen. Die PKW-Führerin befuhr die L516 von Seesen kommend in Richtung Lautenthal. Der Krad-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Es besteht derzeit keine Lebensgefahr für den Krad-Fahrer. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

i.A. Lepa, PHK

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