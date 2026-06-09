Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 09.06.2026

Goslar (ots)

Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall

Am Montag, den 08.06.2026, gegen 16:10 Uhr wurde der Polizei ein auffällig fahrender Pkw auf der Kreisstraße 66 in Richtung Mechtshausen fahrend, gemeldet. Zeugen beobachteten, wie das Fahrzeug mehrfach in Schlangenlinien geführt wurde, von der Fahrbahn abkam und dabei einen Leitpfosten touchierte.

Die 58-jährige Fahrzeugführerin konnte durch aufmerksame Passanten zum Anhalten bewegt werden. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei der anschließenden Kontrolle eine erhebliche Alkoholisierung fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille.

Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein der Beschuldigten wurde sichergestellt.

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