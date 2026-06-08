Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Motorradkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion "Sicher durch den Harz"

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Goslar (ots)

Am Sonntag, 07. Juni 2026, wurden durch Mitarbeitende der Polizeiinspektion Goslar mit Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen weiterer Dienststellen der Polizeidirektion Braunschweig sowie von der "Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen" (ZPD) im Rahmen der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "Sicher durch den Harz" u.a. Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Gemeinsam mit den Netzwerkpartnern (u.a. dem Landkreis Goslar & der Stadt Goslar) wurden hierzu an Unfallhäufungsstrecken Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.

Weiterhin wurde die Einhaltung des Überholverbotes auf der B 241 zwischen Goslar und Auerhahn überprüft.

An der B 498 und der L 504 im Bereich Altenau fanden zudem neben Geschwindigkeitskontrollen auch technische Überprüfung der genutzten Kraftfahrzeuge statt.

Ebenfalls klärte hier das Präventionsteam der Polizei Goslar mit Unterstützung einer Mitarbeiterin der Motorradstaffel der Johanniter Unfallhilfe die Zielgruppe über die Gefahren des Motorradfahrens im Harz auf und informierte über die gegebene Verkehrsunfalllage. Interessierten wurde hierbei im Gespräch der aktuelle Flyer der Präventionsaktion "Sicher durch den Harz" ausgehändigt (siehe Anhang).

Ein Mitarbeiter des TÜV Nord stand zudem direkt an der Kontrollstelle für alle technischen Fragen rund um das Motorrad zur Verfügung und machte bei entsprechenden Feststellungen den Gesprächspartnern auf die Gefahren im Zusammenhang mit nicht genehmigten Umbauten am Krad aufmerksam.

Insgesamt wurden im Kontrollzeitraum 70 Tempoüberschreitungen registriert. Die höchste gemessene Geschwindigkeit wurde bei einem Kradfahrer festgestellt, der mit seinem Motorrad den überprüften Streckenbereich statt der erlaubten 50 km/h mit 98 km/h befuhr.

Das auf der B 241 angeordnete Überholverbot ignorierten sechs Motorradfahrende. Diese wurden nach Feststellung des Verstoßes sofort angehalten und auf ihr Fehlverhalten angesprochen. Dieses zieht jeweils ein Bußgeld von mindestens 70 EUR und einen Punkteeintrag im Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) nach sich.

Zudem stellten die Kontrollkräfte 10 Bauartveränderungen, mangelhafte Bereifungen und zwei nicht ordnungsgemäße Abgasanlagen fest. Einem Motorradfahrer musste vor Ort die Weiterfahrt aufgrund eines nicht verkehrssicheren Zustandes des Krades komplett untersagt werden. Weitere Verstöße wurden mit Verwarngeldern geahndet.

Bei dem Projekt "Sicher durch den Harz" arbeiten die Polizeien der Bundesländer Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen gemeinsam mit den zuständigen Landes- und Ortsverkehrswachten sowie zahlreichen Netzwerkpartnern an dem Ziel, die Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Motorradfahrenden und deren oft dramatische Folgen im Harz und Kyffhäuser zu senken.

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