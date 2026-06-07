Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 07.06.2026

Goslar (ots)

Am Samstagabend ereignete sich bei Seesen ein schwerer Verkehrsunfall.

Gegen 19.25 Uhr befuhr ein Kind mit seinem Fahrrad die Triftstraße in Richtung der Straße An der Straßenmeisterei. Beim Überqueren der Fahrbahn wurde das Kind von einem Pkw erfasst, der die Straße An der Straßenmeisterei in Richtung K 61 befuhr. Das Kind wurde hierbei schwer verletzt.

Das Kind wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag es später seinen bei dem Unfall erlittenen Verletzungen.

Der Fahrer des Pkw blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell