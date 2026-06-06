Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar Samstag, den 06.06.2026

Goslar (ots)

Körperverletzung

Goslar.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 00:30 Uhr, kam es in der Marstallstraße zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 22jährigen Mann aus Salzgitter und einem 17jährigen Jugendlichen aus Berlin. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Schockanrufe

Landkreis Goslar.

Bereits am Donnerstagnachmittag kam es im Gebiet des Landkreises Goslar zu mehreren Schockanrufen. Die Anrufer gaben sich in allen Fällen als Ärzte aus und spiegelten eine schwere Erkrankung eines nahen Angehörigen der Angerufenen vor. Der Anrufer stellte eine Heilung in Aussicht die mit einer hohen Geldforderung verbunden war. In keinem der angezeigten Fälle kam es zu Zahlungen.

Brand

Goslar.

Am Freitagmorgen, gegen 08:30 Uhr, kam es im Lindenplan in Goslar zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten einige Gegenstände in einer Küche in Brand. Das Feuer konnte durch die Bewohner selbstständig gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Verkehrsunfallflucht

Goslar.

Bereits am Mittwoch, zwischen 08:00 Uhr und 20:00 Uhr, wurde ein Pkw Mazda mit GS- Zulassung auf dem Gelände der Goslarschen Höfe durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallörtlichkeit.

Diebstahl

Astfeld.

Zwischen Freitag, ca. 14:00 Uhr, und Samstag, ca. 09:00 Uhr, wurde auf einem Betriebsgelände in der Straße "Im Granetal" ein Container durch unbekannt aufgebrochen. Aus dem Container wurden diverse Kabel im Gesamtwert von ca. 20.000 Euro entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schumbrutzke, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell