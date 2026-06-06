PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar Samstag, den 06.06.2026

Goslar (ots)

Körperverletzung

Goslar.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 00:30 Uhr, kam es in der Marstallstraße zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 22jährigen Mann aus Salzgitter und einem 17jährigen Jugendlichen aus Berlin. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Schockanrufe

Landkreis Goslar.

Bereits am Donnerstagnachmittag kam es im Gebiet des Landkreises Goslar zu mehreren Schockanrufen. Die Anrufer gaben sich in allen Fällen als Ärzte aus und spiegelten eine schwere Erkrankung eines nahen Angehörigen der Angerufenen vor. Der Anrufer stellte eine Heilung in Aussicht die mit einer hohen Geldforderung verbunden war. In keinem der angezeigten Fälle kam es zu Zahlungen.

Brand

Goslar.

Am Freitagmorgen, gegen 08:30 Uhr, kam es im Lindenplan in Goslar zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten einige Gegenstände in einer Küche in Brand. Das Feuer konnte durch die Bewohner selbstständig gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Verkehrsunfallflucht

Goslar.

Bereits am Mittwoch, zwischen 08:00 Uhr und 20:00 Uhr, wurde ein Pkw Mazda mit GS- Zulassung auf dem Gelände der Goslarschen Höfe durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallörtlichkeit.

Diebstahl

Astfeld.

Zwischen Freitag, ca. 14:00 Uhr, und Samstag, ca. 09:00 Uhr, wurde auf einem Betriebsgelände in der Straße "Im Granetal" ein Container durch unbekannt aufgebrochen. Aus dem Container wurden diverse Kabel im Gesamtwert von ca. 20.000 Euro entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schumbrutzke, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 13:00

    POL-GS: Erneut Schockanrufe im Landkreis Goslar.

    Goslar (ots) - Am Donnerstag wurden der Polizei erneut mehrere Schockanrufe im Landkreis gemeldet. Mehrere Bürgerinnen und Bürger aus Goslar und Clausthal-Zellerfeld meldeten sich bei der Polizei und gaben an, von vermeintlichen Betrügern angerufen worden zu sein. Im Rahmen der geführten Telefongespräche gaben sich die Kriminellen als Ärzte aus und teilten mit, dass ein Angehöriger schwer an Krebs erkrankt sei. ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 16:48

    POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 02. Juni 2026

    Goslar (ots) - Verdacht auf verbotenes Kraftfahrzeugrennen im Oberharz Am Montag, den 01.06.2026, gegen 17:30 Uhr, sprach ein Zeuge einen Funkstreifenwagen des Polizeikommissariats Oberharz in Clausthal-Zellerfeld an und gab einen Hinweis auf zwei Motorradfahrer, die auf der B 242 - zwischen Abzweig Zellerfelder Tal und Ortseingang Clausthal-Z. - durch eine auffällige und verkehrsgefährdende Fahrweise aufgefallen sein ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 02.06.2026

    Goslar (ots) - Unter der Federführung des Polizeikommissariats Seesen führen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeikommissariats Seesen und der Polizeiinspektion Goslar am 1. Juni 2026 gemeinsam eine mehrstündige Kontrolle im gesamten Stadtgebiet Seesen durch. Ziel der Kontrolle mit überwiegend zivilen Kräften ist die Bekämpfung der Eigentumskriminalität in Bezug auf Lebensmittel- und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren