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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 02. Juni 2026

Goslar (ots)

Verdacht auf verbotenes Kraftfahrzeugrennen im Oberharz

Am Montag, den 01.06.2026, gegen 17:30 Uhr, sprach ein Zeuge einen Funkstreifenwagen des Polizeikommissariats Oberharz in Clausthal-Zellerfeld an und gab einen Hinweis auf zwei Motorradfahrer, die auf der B 242 - zwischen Abzweig Zellerfelder Tal und Ortseingang Clausthal-Z. - durch eine auffällige und verkehrsgefährdende Fahrweise aufgefallen sein sollen.

Zeugenangaben zufolge sollen sich die Fahrer wiederholt gegenseitig überholt und teilweise riskante Fahrmanöver durchgeführt haben. Zudem soll einer der Fahrer wiederholt auf dem Hinterrad gefahren und dabei andere Verkehrsteilnehmer in gefährlicher Art und Weise überholt haben.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Motorräder kurze Zeit später im Bereich Clausthal-Zellerfeld festgestellt und die Fahrzeugführer kontrolliert werden.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse sowie der Gesamtumstände wurde gegen die beiden Beteiligten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Zeugen, die die Fahrweise der Motorradfahrer beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Oberharz unter der Telefonnummer 05323/9531-0 in Verbindung zu setzen.

Bergmann

Polizeioberkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Oberharz
Telefon: 05323 - 95310

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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