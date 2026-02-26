Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Jugendlicher nach Gefährdung im Straßenverkehr durch Diensthund gestellt.

Lippe (ots)

Auf der Stukenbrocker Straße kam es in den letzten Wochen bereits mehrmals zu gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr, indem Unbekannte Gegenstände auf der Fahrbahn hinterließen (wir berichteten bereits am 09.02.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6213425).

Auch am frühen Donnerstagmorgen (26.02.2026) gegen 2.20 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass mehrere Einkaufswagen quer auf der Fahrbahn der Stukenbrocker Straße platziert wurden. Ein Polizeibeamter, der mit seinem Diensthund im Einsatz war, beobachtete Jugendliche bei der Tat. Sie flüchteten, als sie ihn bemerkten. Gemeinsam mit seinem Hund gelang es dem Beamten einen der Jugendlichen in einem nahegelegenen Garten durch Verbellen zu stellen. Der 16-Jährige blieb unverletzt.

Die Begegnung mit dem Diensthund zeigte jedoch seine Wirkung, so dass anschließend auch die weiteren an der Tat Beteiligten ermittelt werden konnten. Ob den insgesamt vier Jugendlichen (15 - 17 Jahre) aus einer Jugendeinrichtung in Augustdorf auch die vorherigen gefährlichen Eingriffe in den Straßenverkehr zugeordnet werden können, wird nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen im Verkehrskommissariat geprüft.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell